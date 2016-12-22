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В предвыборном штабе Навального в Астрахани прошли обыски
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В предвыборном штабе Навального в Астрахани прошли обыски
Политика, 20:20
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В предвыборном штабе Навального в Астрахани прошли обыски

В предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального в Астрахани начались обыски, сообщил РБК координатор штаба Илья Дьяконов.

По его словам, правоохранители в настоящее время описывают листовки. «Около 1 тыс. листовок, не знаю, заберут ли все», — отметил Дьяконов. Сотрудники правоохранительных органов пообещали вернуть листовки после экспертизы, сказал он. Координатор штаба Навального добавил, что они также «забрали наклейки, значки и все, что было на стендах».

Он отметил, что в штабе в настоящий момент находятся шесть сотрудников правоохранительных органов (один из них — участковый) и двое понятых. «Поступил сигнал с «02» о том, что здесь проводится незаконная предвыборная агитация», — рассказал Дьяконов.

Обыски 6 июля также прошли в штабах Алексея Навального в Вологде, Москве. Еще одни обыски прошли в Орле накануне, 5 июля. Руководитель президентской кампании Навального Леонид Волков рассказал, что полицейские изъяли со склада штаба в Вологде 205 тыс. листовок и газет. Кроме того, в штаб приезжали сотрудники Следственного комитета, которые изъяли со склада значки, шары, браслеты и другие материалы с надписью ​«Навальный 20! 8». По оценкам Волкова, стоимость всех изъятых материалов составляет «сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании».

Координатор штаба Евгений Доможиров рассказал РБК​, что сотрудники МВД на складе искали экстремистские материалы. Правоохранители показали рапорт областного отделения МВД, в котором указывалось, что в штабе могут быть материалы, «несущие клевету и оскорбление власти».

Обыски в штабе оппозиционера на Садовнической набережной, 69 в Москве проводились в рамках уголовного дела по ​ст. 330 УК РФ (самоуправство), сообщал заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров. В результате обысков изъяли вещи и документы и задержали дежурного штаба.

В пресс-службе московской полиции РБК пояснили, что заявления, из-за которых возбудили уголовное дело, поступили от руководителя компании «Паритет МГ» и от субарендаторов помещений. По их словам, собственник здания — компания «Балчуг Эстейт» нарушила условия договоров.

При обыске в штабе Навального в Орле полиция изъяла шесть коробок с агитационными листовками, сообщил РБК координатор штаба Навального в Орловской области Виктор Зырянов. По его словам, полицейские показали заявление неизвестного человека о том, что в штабе находятся экстремистские материалы.

Теги: обыски , штаб , Алексей Навальный , Астрахань
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