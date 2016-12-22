В предвыборном штабе Навального в Астрахани прошли обыски

В предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального в Астрахани начались обыски, сообщил РБК координатор штаба Илья Дьяконов.
По его словам, правоохранители в настоящее время описывают листовки. «Около 1 тыс. листовок, не знаю, заберут ли все», — отметил Дьяконов. Сотрудники правоохранительных органов пообещали вернуть листовки после экспертизы, сказал он. Координатор штаба Навального добавил, что они также «забрали наклейки, значки и все, что было на стендах».
Он отметил, что в штабе в настоящий момент находятся шесть сотрудников правоохранительных органов (один из них — участковый) и двое понятых. «Поступил сигнал с «02» о том, что здесь проводится незаконная предвыборная агитация», — рассказал Дьяконов.
Обыски 6 июля также прошли в штабах Алексея Навального в Вологде, Москве. Еще одни обыски прошли в Орле накануне, 5 июля. Руководитель президентской кампании Навального Леонид Волков рассказал, что полицейские изъяли со склада штаба в Вологде 205 тыс. листовок и газет. Кроме того, в штаб приезжали сотрудники Следственного комитета, которые изъяли со склада значки, шары, браслеты и другие материалы с надписью «Навальный 20! 8». По оценкам Волкова, стоимость всех изъятых материалов составляет «сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании».
Координатор штаба Евгений Доможиров рассказал РБК, что сотрудники МВД на складе искали экстремистские материалы. Правоохранители показали рапорт областного отделения МВД, в котором указывалось, что в штабе могут быть материалы, «несущие клевету и оскорбление власти».
Обыски в штабе оппозиционера на Садовнической набережной, 69 в Москве проводились в рамках уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство), сообщал заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров. В результате обысков изъяли вещи и документы и задержали дежурного штаба.
В пресс-службе московской полиции РБК пояснили, что заявления, из-за которых возбудили уголовное дело, поступили от руководителя компании «Паритет МГ» и от субарендаторов помещений. По их словам, собственник здания — компания «Балчуг Эстейт» нарушила условия договоров.
При обыске в штабе Навального в Орле полиция изъяла шесть коробок с агитационными листовками, сообщил РБК координатор штаба Навального в Орловской области Виктор Зырянов. По его словам, полицейские показали заявление неизвестного человека о том, что в штабе находятся экстремистские материалы.