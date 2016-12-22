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Дума отказалась наказывать призывников за уклонение от получения повестки
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Дума отказалась наказывать призывников за уклонение от получения повестки
Политика, 16:41
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Дума отказалась наказывать призывников за уклонение от получения повестки

Комитет Госдумы по обороне на заседании в четверг, 6 июля, рекомендовал депутатам отклонить законопроект о наказании призывников за уклонение от получения повестки в военкомат. Об этом журналистам в Госдуме сообщил председатель комитета Владимир Шаманов, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что такое решение комитет принял, поскольку от части авторов законопроекта пришла просьба о его снятии «в связи с частичной потерей актуальности».

При этом Шаманов добавил, что «сама тема по повышению престижа воинской службы, безусловно, не снимается и будет дальше прорабатываться».

Как ранее сообщал РБК, сенаторская инициатива была рекомендована к отклонению из-за несоответствия законодательству. Комитет указал, что она вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одновременно с другими законами. Также к законопроекту были замечания правового управления Госдумы, а в правительстве сочли, что его принятие повлечет за собой дополнительные траты бюджетных средств.

Поправки были внесены в Госдуму в 2015 году группой сенаторов и депутатов. В частности, они вводят в КоАП наказание для призывников не только за неявку в военкомат, но и за попытку уклониться от получения повестки — за это будут штрафовать от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Сейчас санкций за уклонение от повестки нет.

За повторную попытку призывника уклониться от получения повестки его могут оштрафовать на 2–5 тыс. руб. или даже арестовать на 15 суток. Ужесточает законопроект наказание и для чиновников, которые допустили ошибки в ведении воинского учета граждан, — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Теги: Госдума , призывники , повестка
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