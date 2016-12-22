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Путин заявил о высокой надежности использованной в Сирии крылатой ракеты
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Путин заявил о высокой надежности использованной в Сирии крылатой ракеты
Война в Сирии, 15:10
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Путин заявил о высокой надежности использованной в Сирии крылатой ракеты

Высокоточные крылатые ракеты X-101, которыми самолеты Воздушно-космических сил нанесли удар по объектам боевиков в Сирии, показали высокую степень надежности. Такую оценку дал президент Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности. С приличной дальностью — 4,5 тыс. км», — заявил Путин. Президент поблагодарил конструкторов и разработчиков ракеты, а также военных.

X-101 — крылатая ракета класса «воздух — земля», состоит на вооружении ВКС с 2013 года. Она была разработана в конструкторском бюро «Радуга».

В Минобороны 5 июля заявили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар этими ракетами по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Как пояснили в ведомстве, уничтожены командный пункт и три склада с оружием и боеприпасами. Удар был нанесен в районе города Акербат, расположенного в западной провинции Хама.

Теги: Владимир Путин , Сирия , крылатые ракеты
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