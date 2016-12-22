СК сообщил о переводе 200 млн руб. в Татфондбанк перед отзывом лицензии

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу расследует дело о незаконном переводе 200 млн руб. в Татфондбанк незадолго до отзыва его лицензии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Источник агентства в бизнес-структурах города сообщил, что утром в четверг, 6 июля, сотрудники экономической полиции регионального ГУ МВД совместно с сотрудниками УФСБ задержали исполнительного директора НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифада Исляева, генерального директора ЗАО «Илада» Николая Захарова, а также генерального директора ЗАО «Юридическая и консалтинговая компания «Ценные бумаги консалтинг» Дмитрия Волосова по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшему тяжкие последствия.

Представитель петербургского управления СК заявил, что ведомство занимается расследованием этого дела, однако информацию о задержаниях оставил без комментариев. В региональном управлении ФСБ также отказались от комментариев.

Источник «РИА Новости» сообщил, что Рифад​ Исляев с июня 2016 года был исполнительным директором «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» и мог действовать от имени фонда без доверенности. В том числе он мог распоряжаться денежными средствами фонда. По словам собеседника, Исляев, нарушив устав фонда, 1 декабря 2016 года заключил в питерском филиале Татфондбанка​ договор банковского депозита сроком на 93 дня. После этого из «временно свободных денежных средств фонда» на счет Татфондбанка было перечислено 200 млн руб.

Центральный банк отозвал лицензию у Татфондбанка 3 апреля. По данным регулятора, при плохом качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые риски. В начале марта глава банка Роберт Мусин был арестован по делу о мошенничестве.

Следователи считают, что в августе 2016 года сотрудники банка с целью получения кредита и хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, который был обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены «на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», сообщали в СК.​