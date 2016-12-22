В головной офис Приватбанка в Днепре пришли с обысками

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в головном офисе Приватбанка в Днепре. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
По данным НАБУ, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств в Приватбанке в особо крупном размере. Растрата, по сообщению НАБУ, была совершена «менеджментом и владельцами существенного участия банка». В результате этого государство «понесло убытки в размере докапитализации банка» в сумме 111,8 млрд грн (266,4 млрд руб.), отметили в НАБУ.
В пресс-службе Приватбанка заявили, что с 6 июля в головном офисе банка «начата совместная работа соответствующих подразделений банка и детективов НАБУ» по «тщательному анализу «токсичного портфеля» кредитов предыдущих владельцев банка». В частности, расследование проводится по факту «незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами». В Приватбанке всё происходящее назвали «плановыми работами». Там отметили, что в данный момент проводится тщательный анализ документов. Работы в офисе банка, по данным кредитной организации, запланированы «в течение нескольких дней».
По данным телеканала «112 Украина», 4 июля Генпрокуратура Украины открыла дело против бывшего менеджера Приватбанка. Его обвинили в доведении кредитной организации до неплатежеспособности из-за нарушений при выдаче займов. Речь идет о кредитах 36 компаниям, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.