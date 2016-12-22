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Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж»
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Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж»
Технологии и медиа, 13:28
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Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж»

Президент Владимир Путин не совершал полноценного тестирования лимузина проекта «Кортеж». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков сообщил, что на лимузине Путин «не ездил», «так как это прототип» и на нем «еще ездить нельзя президенту». «Он [президент] трогался на нем, чуть-чуть проехался», — пояснил пресс-секретарь президента.

Салон автомобиля, разработанного в рамках проекта «Кортеж» (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

Песков назвал ранее прозвучавшее слова министра промышленности России Дениса Мантурова о «тестировании» Путиным лимузина «слегка преувеличенными». «Машина еще не готова. Действительно есть некие наброски, эти наброски — прототип такой президент видел, ему понравились, о тестировании говорить преждевременно», — добавил он.

Ранее министр промышленности России Денис Мантуров заявлял, что Путин успел «протестировать» «прототип А» лимузина проекта «Кортеж». Когда состоялась поездка, Мантуров не уточнял. По словам министра, первая партия автомобилей проекта, которая должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны, будет состоять именно из машин «прототип А». В начале июня Мантуров сообщил, что первая партия будет состоять из 14 машин.

В апреле 2016 года Мантуров пообещал, что первые машины проекта «Кортеж» будут произведены к началу 2018 года, причем первая партия может поступить в распоряжение президента уже в конце 2017 года.

В первый год, по словам Мантурова, планируется выпустить около 200 автомобилей. Также рассматривается вопрос поставок бронированных внедорожников Министерству обороны. К 2020 году выпуск должен достичь пяти тыс. машин в год. В линейке будут представлены лимузины, седаны, внедорожники и минивэны. Мантуров заявлял, что машины проекта «Кортеж» со временем станут доступны и для рядовых граждан, в сегментах премиум- и бизнес-класса.

Проект «Кортеж» был запущен в феврале 2014 года. Общие инвестиции в него должны составить 23–24 млрд руб. Выпуск автомобилей будет осуществлять компания Sollers.

Теги: Путин , Кремль , автопром , Дмитрий Песков , президентский лимузин , проект Кортеж , бронированные автомобили ...
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