Шведский стартап Einride показал прототип самоуправляемого грузовика

Шведский стартап Einride представил полноразмерный прототип электрического самоуправляемого грузовика T-Pod, энергопотреблением 200 кВтч. Одного заряда грузовика достаточно, чтобы проехать почти 200 км, сообщает Techcrunch.

Презентация прошла 4 июля в рамках ежегодных политических дебатов «Альмедальсвекка» в Висбю на острове Гогланд. По информации разработчика, все желающие могли попробовать поуправлять T-Pod.

В кузове T-Pod не предусмотрена кабина водителя, автомобиль работает на автопилоте, либо дистанционно управляется оператором. Длина автомобиля около семи метров, вес в загруженном состоянии — 20 т, грузоподъемность — 15 стандартных палет.

Как сообщает The Verge, к 2020 году Einride планирует создать «полноценную транспортную систему между Гетеборгом и Хельсинборгом». По трассе, оснащенной специальными зарядными устройствами и необходимой инфраструктурой, будут курсировать 200 грузовиков, которые, по данным Einride, смогут перевозить до 2 млн палет в год. Создатели T-Pod отметили, что уже выполнили план на 60%.