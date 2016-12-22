Суд вернул АФК «Система» ее жалобу по иску «Роснефти»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул АФК «Система» поданную ей апелляционную жалобу в рамках дела по иску «Роснефти», следует из данных картотеки суда. Причины возврата жалобы пока не известны.

Представитель «Системы» Сергей Копытов пояснил РБК, что в 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске были поданы две апелляции: первая — по поводу присоединения к иску «Роснефти» властей Башкирии, контролирующих 25,1% акций «Башнефти», вторая — на принятое Арбитражным судом Башкирии решение об аресте активов «Системы».

«Суд отклонил апелляционную жалобу о вступлении дело соистца, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. В ближайшее время АФК «Система» примет решение по обжалованию», - сказал представитель компании.

В четверг, 6 июля, еще одна жалоба «Системы» на арест активов должна быть рассмотрена в арбитражном суде Башкирии.

«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая 2017 года, потребовав возмещения потерь, которые «Башнефть» якобы понесла из-за действий контролировавшей ее тогда «Системы» в 2014 году.

Об аресте 31,76% акций МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК стало известно 26 июня 2017 года. Общую стоимость арестованных по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. активов суд оценил в 185 млрд руб., а сама «Система» — в 250 млрд руб.