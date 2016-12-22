Тиллерсон заявил о важности обмена мнениями между Путиным и Трампом

Важной составляющей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге должен стать обмен мнениями о будущем отношений двух стран. Об этом, как передает Reuters, заявил перед своим отъездом в Германию глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон подчеркнул, что лидеры двух стран должны обсудить, какими они видят двусторонние отношения между Россией и США. При этом, отметил он, позиция Москвы по этому вопросу пока не ясна. «Я бы сказал, что на настоящий момент сложно сказать точно, каковы намерения России в этих отношениях», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепа в преддверии встречи лидеров двух стран ранее выпустил заявление, посвященное ситуации в Сирии. В нем Тиллерсон сообщил, что США готовы обсудить с Россией создание совместных механизмов безопасности и возможное установление бесполетных зон над Сирией.

О своих ожиданиях от встречи Путин и Трампа в Гамбурге в интервью немецким журналистам также рассказал глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, он ждет от переговоров лидеров «достижения конкретных соглашений» по урегулированию ситуации в Сирии, на Украине и в сфере контроля над вооружениями.