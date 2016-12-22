Путин провел оперативное совещание с Совбезом перед саммитом G20

Перед саммитом G20 президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами российского Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что одной из тем встреч стало участие России в саммите «большой двадцатки». «Состоялся также обмен мнениями по международным вопросам в контексте участия в саммите «Группы двадцати» и многочисленным двусторонним контактам, запланированным на полях саммита «двадцатки», — говорится в сообщении.

Саммит G20 состоится в Гамбурге с 7 по 8 июля. В график участия российского лидера в саммите входит ряд встреч с международными лидерами, в том числе и первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая должна пройти в первый день международного форума.