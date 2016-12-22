Представители России, ДНР и ЛНР покинули переговоры подгруппы в Минске

Делегации России покинула переговоры в Минске, сообщает «Интерфакс». Делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) также покинули переговоры гуманитарной подгруппы в Минске, заявил руководитель рабочей группы по обмену пленными, сообщил РБК полпред ДНР Денис Пушилин.

«Это была ответная реакция. [Украинская сторона] постаралась исключить из списка [обмена] «Беркут» и попыталась включить террористов различных организаций. Украина говорила, что не намерена включать в список тех, на ком тяжкие преступления», — сказал Пушилин. Он отметил, что в ДНР находятся пленные, которые также совершали тяжкие преступления и «были взяты на поле боя с оружием в руках». «Следуя из логики Украины, мы тоже не будем включать их в список для обмена», — сказал Пушилин. По его словам, ДНР настаивает на обмене «всех на всех». Представители Украины «фактически сорвали переговоры», поэтому представители ДНР досрочно покинули переговоры в Минске, добавил Пушилин.

По словам представителя руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольги Коцебу, передает «Интерфакс», представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену пленны​ми только с «ОБСЕ и РФ-оккупантом». В ответ, по словам Коцебу, представители России, ЛНР и ДНР покинули переговоры.

Представители ЛНР напомнили, что обмен пленными является ключевым пунктом (п. 6. — РБК) «Комплекса мер по выполнению минских соглашений» (так называемые Вторые минские соглашения).

Вторые минские соглашения были утверждены «нормандской четверкой» (Германией, Францией, Украиной и Россией) 11–12 февраля 2015 года и подписаны контактной группой ОБСЕ, Россией, Украиной ДНР и ЛНР. Целью соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

В рамках встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко в конце июня в Париже был озвучен так называемый план Макрона, который предусматривает меры по деэскалации конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины и выполнению минских соглашений.

Среди мер были названы: полное соблюдение режима прекращения огня, беспрепятственный доступ ОБСЕ ко всем районам Донецкой и Луганской областей, занятых ополченцами, безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники, а также освобождение заложников и пленных. Кроме того, Макрон считает необходимым вывод из​ Донбасса российских военных и вооружений.