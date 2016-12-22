Госдеп рассказал о повестке предстоящей встречи Тиллерсона и Порошенко

Госдепартамент США заявил, что в ходе предстоящей встречи главы ведомства Рекса Тиллерсона и президента Украины Петра Порошенко будут затронуты вопросы «суверенитета Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.

«Госсекретарь подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призовет правительство Украины продолжать осуществление реформ, направленных на усиление экономической, политической и военной устойчивости», — сказано в сообщении.

Также на встрече будут присутствовать «молодые реформаторы из правительства и гражданского общества» Украины.

Агентство подчеркивает, что это будет первый официальный визит Тиллерсона в Киев. Кроме того, госсекретарь планирует перед началом саммита G20 посетить Стамбул.

Ранее о предстоящей встрече Тиллерсона с президентом Украины сообщала пресс-служба администрации Порошенко. Сообщалось, что в ходе встречи будут затронуты вопросы «укрепления стратегического партнерства между Украиной и США».