Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии
Политика, 17:48
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Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии
Министерство обороны России обнародовало видео пуска стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ («Исламское государство», организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, запись публикует телеканал Russia Today.
На записи видно, как бомбардировщики пускают ракеты, и одна из них достигает цели — на земле заметен крупный взрыв.
Как следует из сообщения ведомства, в результате удара были уничтожены три склада боеприпасов и командный пункт террористов в районе города Акербата.
Российские истребители Су-30СМ, базирующиеся в Хмеймиме, осуществляли истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков. В результате успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на свои базы.
Видео удара российских Ту-95МС по ИГ в Сирии
На записи видно, как бомбардировщики пускают ракеты, и одна из них достигает цели — на земле заметен крупный взрыв.
Как следует из сообщения ведомства, в результате удара были уничтожены три склада боеприпасов и командный пункт террористов в районе города Акербата.
Российские истребители Су-30СМ, базирующиеся в Хмеймиме, осуществляли истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков. В результате успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на свои базы.