Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,34 59,72 EUR Нал. 68,47 67,70 USD Бирж. 60,08 +0,66 EUR Бирж. 68,08 +0,69 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1918,78 +0,07% РТС 1006,07 -1,13% Brent 48,10 -3,18% DJIA 21466,38 -0,06% Nasdaq 6132,95 +0,37% FTSE 7370,25 +0,18%
Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии
Лента новостей
Под Псковом опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья 18:07, Общество В Астане не удалось согласовать границы зон безопасности в Сирии 18:06, Политика Греф предложил ввести программу обучения блокчейн в вузах 18:00, Финансы Справедливость оценки: о чем говорит рейтинг банка «Открытие» от АКРА 17:52, Мнение В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей из-за памятников 17:51, Политика Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии 17:48, Политика В Москве задержали организатора «Русского марша» Горского 17:44, Политика Генпрокуратура потребовала от МВД устранить нарушения по «делу Кехмана» 17:30, Общество В Минздраве Украины предложили запретить оборот российских лекарств 17:30, Политика Власти предложили из-за дефектов лицензировать импорт колес из алюминия 17:17, Экономика Недельная инфляция ускорилась в четыре раза 17:15, Экономика Полиция задержала трех человек в штабе Навального в Новосибирске 17:09, Общество Гидрометцентр предупредил об «осенней погоде» в Москве на выходных 17:07, Общество Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Болгарии 17:05, Общество Минюст обосновал свои претензии к владельцу ЦДХ на Крымском Валу 17:01, Общество Почему российский кожевенно-обувной рынок вырос на 8% 17:00, РБК и легпром России Лукашенко рассказал об «оказавшейся на перекрестке всех проблем» Европе 16:59, Политика В Минкомсвязи назвали «нецелесообразной» отсрочку «закона Яровой» 16:49, Технологии и медиа «Газпром» поставит в Венгрию 8 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку» 16:36, Бизнес Ткачев заявил о новом рекорде в экспорте зерна 16:33, Экономика Собянин опроверг призывы к пассажирам не ездить в часы пик в метро 16:29, Общество Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан 16:27, Политика Российские бомбардировщики Ту-95 нанесли удар ракетами по ИГ в Сирии 16:25, Политика От бега до гольфа: спортивные увлечения мировых политических лидеров 16:06, Фотогалерея Дмитрий Патрушев увеличил свою долю в «Газпроме» 16:00, Бизнес Китай закупит у Airbus 140 самолетов A320 и A350 15:59, Бизнес Пассажирский поезд Воркута — Петербург столкнулся с дрезиной в Ленобласти 15:48, Общество «Калашников» создал работающий на базе нейросетей боевой модуль 15:46, Технологии и медиа
Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии
Политика, 17:48
0
Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии
Министерство обороны России обнародовало видео пуска стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ («Исламское государство», организация, запрещенная в России) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, запись публикует телеканал Russia Today.

Видео удара российских Ту-95МС по ИГ в Сирии
Видео: RT


На записи видно, как бомбардировщики пускают ракеты, и одна из них достигает цели — на земле заметен крупный взрыв.

Как следует из сообщения ведомства, в результате удара были уничтожены три склада боеприпасов и командный пункт террористов в районе города Акербата.

Российские истребители Су-30СМ, базирующиеся в Хмеймиме, осуществляли истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков. В результате успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на свои базы.
Теги: Минобороны России , Сирия , ИГИЛ , Ту-95 , крылатые ракеты
Главное
Российские бомбардировщики Ту-95 нанесли удар ракетами по ИГ в Сирии Политика
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об ударе крылатыми ракетами по объектам в Сирии Политика
Минобороны заявило об успешном пуске крылатой ракеты в Баренцевом море Политика
Военные отработали на учениях нанесение ударов крылатыми ракетами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку