Генпрокуратура потребовала от МВД устранить нарушения по «делу Кехмана»

Генпрокуратура вынесла повторное требование к Следственному департаменту МВД об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства по «делу Кехмана». Среди нарушений есть в том числе «игнорирование разумных сроков» расследования. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Однако надлежащая оценка материалам, имеющимся в деле, не дана. При этом следствием игнорируется необходимость соблюдения разумных сроков расследования», — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, требование было вынесено 2 июля.

Райффайзенбанк пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на бездействие МВД по «делу Кехмана» 2 июня. Как сообщала пресс-служба банка, следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в суд дела, одним из фигурантов которого является Владимир Кехман. Сейчас он руководит Новосибирским театром оперы и балета, а ранее являлся владельцем группы компаний JFC, которая до 2012 года являлась крупнейшим импортером фруктов в Россию. В 2015 году компания была признана банкротом.

Райффайзенбанк являлся одним из крупнейших кредиторов JFC. В марте прошлого года он потребовал взыскать лично с Кехмана более 420 млн руб. Банк был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному еще пять лет назад. ​