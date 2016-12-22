Гидрометцентр предупредил об «осенней погоде» в Москве на выходных

В конце недели Москву ждет осеннее похолодание, сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, в пятницу и в субботу температура воздуха в столице не поднимется выше 15–16 градусов. В Подмосковье будет еще холоднее: Гидрометцентр предупреждает о похолодании до 13 градусов по области.
«Говорю об этом с сожалением, потому что жители умеренных широт устали от дождливой и прохладной погоды», — отметил Вильфанд.
По его словам, причиной ухудшения погоды станет мощный холодный циклон и холодный ветер с севера, которые сейчас фактически управляют погодой европейской части России.
«Солнце практически не будет проникать через толщу облаков», — отметил глава Гидрометцентра.
Однако после холодных выходных погода постепенно будет улучшаться. Синоптики Гидрометцентра обещают, что в начале следующей недели температура достигнет 17-20 градусов.
Кроме того, Вильфанд подтвердил сделанный ранее Гидрометцентром прогноз на улучшение погоды. По его словам, во второй половине июля и в первой декаде августа будет «от 4 до 6 дней с ярко выраженной летней погодой, когда температуры будут достигать 25-градусной отметки и даже выше».