Следователи заявили об обысках дома у экс-президента Приднестровья

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) подтвердил проведение обысков в доме и квартирах экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука 1 июля. Об этом сообщил журналистам представитель СК Олег Гержоба, передает «РИА Новости».

По словам следователя, обыски были проведены по месту жительства и прописки Шевчука в городах Тирасполе, Рыбнице и в селе Строенцы Рыбницкого района. Цель обысков — обнаружение и изъятие предметов или документов, которые могут иметь значение для расследования.

«Хочу особо отметить, что аналогичные следственные действия проводятся не только лишь в отношении гражданина Шевчука, но также и в отношении иных лиц, причастных к преступлениям по данным уголовным делам», — добавил Гержоба.

Экс-президент сообщил об обысках в его доме 1 июля. «Незаконные обыски на основании незаконно возбужденных уголовных дел дома, в моей квартире, в доме в с. Строенцы, у родителей в квартире, жилье тещи не забыли», — писал Шевчук.

Ранее, 29 июня, Шевчука обвинили в присвоении народных средств, в отношении него завели пять уголовных дел. Как сообщала пресс-служба ПМР, против политика были возбуждены дела за превышение служебных полномочий, контрабанду товаров через государственную границу, взяточничество и присвоение народных средств. 4 июля глава МВД Молдавии заявил, что экс-президент, который, по некоторым данным, переехал в Кишинев, находится в розыске.