Порошенко призвал превратить украинские школы в европейские институции

Украинские школы необходимо превратить в европейские образовательные институции. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время подписания закона о доступе лиц с особыми потребностями к образовательным услугам, передает телеканал «112 Украина».

«Мы должны превратить школу в настоящую европейскую образовательную институцию. И уверен в том, что для создания инклюзивной образовательной среды в Украине сейчас созданы все условия», — сказал Порошенко, добавив, что успехи в направлении «внедрения в Украине инклюзивного образования» можно достичь «исключительно за счет обеспечения системного подхода».

Телеканал отмечает, что Верховная рада Украины 23 мая приняла законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании», который касается особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к обучению. Согласно документу, право детей на образование предполагает разные формы обучения, в частности, дистанционную и индивидуальную. Телеканал отмечает, что отдельной нормой в законопроекте было прописано ​ «создание условий для получения образования лицами с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей в условиях инклюзивного обучения».​