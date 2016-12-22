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Минтранс прокомментировал закон о регистрации беспилотников
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Минтранс прокомментировал закон о регистрации беспилотников
Политика, 14:56
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Минтранс прокомментировал закон о регистрации беспилотников

Владельцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые весят от 250 г до 30 кг, не обязаны регистрировать их, пока не вступят в силу правила о проведении этих процедур. Об этом заявили порталу Vc.ru в пресс-службе Министерства транспорта.

В положении закона от 3 июля 2016 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» говорится, что владельцы беспилотников весом от 250 г до 30 кг обязаны ставить свои летательные аппараты на учет. Закон вступил в силу 5 июля, но правительство еще не разработало правила регистрации дронов, и проект постановления только готовится к направлению в Минюст, уточнили в Минтрансе.

До принятия соответствующего закона граждане, которые не зарегистрируют дроны, не будут иметь правовых последствий. В данном случае нет никаких оснований для административной ответственности за запуск беспилотников.

В Минтрансе не ответили, на каких сайтах можно зарегистрировать дроны. В проекте постановления правительства об этом не сообщается.

О том, что поправки обязали владельцев дронов регистрировать их на территории России в обязательном порядке, стало известно 5 июля.

Соответствующие поправки внесли в ст. 37 «Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов» Воздушного кодекса летом 2016 года. 5 июля 2017 года они вступили в силу. На Федеральном портале раскрытия информации о нормативных актах опубликован текст проекта постановления правительства. В документе говорится, что в заявлении на регистрацию должна содержаться информация о беспилотнике, стране-изготовителе, его наименование, серийный номер, название производителя, год изготовления, максимальная взлетная масса, тип и количество двигателей.

Из материалов постановления следует, что ставить на учет данные летательные аппараты будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». По данным портала Rudrones, эта компания разработала «номерные знаки» для гражданских беспилотников.

По данным Федерации авиамодельного спорта, на сайте Uarveg.ru учет дронов в России ведут в добровольном порядке более года.

Теги: регистрация , Минтранс , беспилотники , дроны
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