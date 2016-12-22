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Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России
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Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России
Технологии и медиа, 09:32
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Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России

В России с 5 июля ввели обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весом от 250 г до 30 кг. Соответствующие изменения внесли в Воздушный кодекс России, говорится в документе, который размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

​Ставить беспилотники на учет будет подведомственное Министерству транспорта ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разработало технологию идентификации дронов.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял «РИА Новости» в июне, что финансовая организация провела с руководством Росавиации переговоры по регулированию использования дронов банками для доставки наличных средств. «Аэрофлот» планирует использовать беспилотники для осмотра лайнеров во время техобслуживания, передает «РИА Новости» со ссылкой на авиакомпанию.

О том, что Минтранс займется регулированием всех видов беспилотников в России, рассказал «Известиям» в августе 2016 года глава департамента программ развития министерства Алексей Семенов. Издание сообщало, что в состав рабочей группы по этому вопросу вошли представители МВД, МЧС, Минпромторга, «Автодора», КамАЗа и «Ростелекома». Семенов возглавил ее.

По словам руководителя рабочей группы, новая структура должна была создать реестр беспилотников, для ведения которого могут привлечь ресурсы подведомственного Министерству предприятия «ЗащитаИнфоТранс». Оно занимается информационным обеспечением транспортной системы.

В декабре того же года ряд участников рынка выступили против введения учета беспилотных транспортных средств. По словам гендиректора Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС) Глеба Бабинцева, предложение транспортного ведомства «недоработанное и невыполнимое». По его словам, процедура регистрации для покупателей беспилотных аппаратов, среди которых детские игрушки или авиамодели, будет сложной и усложнит гражданам жизнь, а «безопасности не прибавит». «Те, кому нужно использовать беспилотники в противоправных целях, без труда смогут это сделать», — подчеркнул Бабинцев.

Теги: Россия , регистрация , Минтранс , беспилотники , Воздушный кодекс
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