Украинский авиазавод предложил США совместно создать военный самолет

Украинский авиазавод ГП «Антонов» (Киев) предложил США организовать сотрудничество по развитию проекта среднего военно-транспортного самолета Ан-77. Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на заявление компании.

В компании сообщили, что предприятие ​передало американской стороне предложение о сотрудничестве во время визита на ГП «Антонов» делегации комитета транспорта и инфраструктуры палаты представителей конгресса США.

Предприятие считает, что Ан-77 может занять нишу между военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules с коммерческой нагрузкой до 21 т и и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III с нагрузкой до 76 т.

В ГП «Антонов» отметили, что реализация сотрудничества потребует взаимодействия с Государственной авиационной службой Украины и FAA США. При этом «важным шагом» должно стать заключение межправительственного соглашения BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement), добавили в компании.

ГП «Антонов» — украинский разработчик и производитель авиатехники. По решению правительства с 2015 года ГП «Антонов» входит в госконцерн «Укроборонпром». Предприятие было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, с 1952 года — в Киеве.