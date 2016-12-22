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Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи
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Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи
Прямая линия Путина, 19:26
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Мэра Реутова назначили и.о. главы Балашихи

Мэр города Реутова Московской области Сергей Юров был назначен исполняющим обязанности главы Балашихинского городского округа Подмосковья. Об этом он сам рассказал журналистам, передает ТАСС.

«На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа», — сказал Юров.

Информацию о назначении Юрова на этот пост ТАСС подтвердили в пресс-службе администрации Балашихинского городского округа.

Ранее в понедельник, 3 июля, Сергей Юров встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе встречи Воробьев предложил Юрову перейти на пост главы Балашихи, который освободился после отставки прежнего главы города Евгения Жиркова на фоне скандала вокруг мусорного полигона «Кучино».

Воробьев отмечал, что видит в Юрове «достаточно целеустремленности, опыта и, самое главное, желания обеспечить преобразования». Он также подчеркивал, что уверен в способности Юрова найти общий язык с жителями Балашихи и местными депутатами.

Юров в беседе с РБК сообщал, что готов принять участие в конкурсе на должность главы Балашихи. Он отмечал, что планирует заниматься всеми проблемами «крупнейшего муниципального образования в Подмосковье». В том числе свалкой, работой по утилизации мусора, благоустройством парков, дворов, капитальным ремонтом жилого фонда, ремонтом подъездов. Юров сообщал, что уже провел заседание рабочей группы на территории мусорного полигона «Кучино».

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Жители Балашихи в ходе «Прямой линии» пожаловались президенту России Владимиру Путину на соседство с гигантской свалкой мусора. Глава страны потребовал закрыть свалку в течение месяца. Это произошло 23 июня. 27 июня глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку, выразив уверенность в том, что у города «все будет хорошо».

Теги: Подмосковье , Реутов , Балашихинский район
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