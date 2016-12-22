Фигурант дела Шакро Молодого подал в суд на телеканал «Дождь»

Фигурант дела о перестрелке на Рочдельской улице, который представлял интересы хозяйки ресторана Elements Жанны Ким и стрелял по людям «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), подал в суд на телеканал «Дождь» и адвоката Руслана Сулейманова иск о защите чести и достоинства, а также права на неприкосновенность личной жизни. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

По данным радиостанции, в Останкинском суде Москвы уже прошло предварительное слушание по иску. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 августа. Поводом для обращения Буданцева в суд стал сюжет, который был показан на телеканале «Дождь» 27 апреля 2017 года в рамках программы «Здесь и сейчас. Вечернее шоу», в котором, по мнению истца, телеканал распространил сведения, порочащие «его честь и достоинство, и которые нарушают право на неприкосновенность частной жизни».

В частности, Буданцеву не понравились слова о том, что «он первым достал пистолет, спровоцировал начало потасовки и застрелил двух человек», и при этом «живет дома», отмечает радиостанция. Отставного полковника КГБ также возмутили слова бывшего адвоката хозяйки ресторана Elements с Рочдельской улицы Жанны Ким Руслана Сулейманова, который сказал, что Буданцеву «дали домашний арест за два убийства», и Буданцев не захотел примиряться с родственниками погибших.

Другие претензии истца связаны с фразой «Версия Буданцева о том, что его пригласила на разборки Жанна Ким, противоречит материалам дела». «Дождь» сообщил, что на «разборки» в ресторан, которые закончились гибелью двух человек, Буданцева прислал казахский бизнесмен Кенес Ракишев.

В иске, который попал в распоряжение радиостанции, Буданцев требует взыскать с «Дождя» в качестве моральной компенсации 200 тыс. руб., а с Сулейманова — 50 тыс. руб. Он также требует удалить сюжет с сайта телеканала, на канале YouTube, а также опровергнуть оспариваемые им сведения, разместив информацию о принятом судом решении.

Заместитель главного редактора «Дождя» Максим Гликин сообщил РБК, что телеканал не намерен удалять или опровергать расследование, как требует истец. «Будем оспаривать в суде», — сказал Гликин. По его словам, претензии Буданцева связаны с цитатой, которую ему приписывает адвокат Сулейманов: «Я стрелял и буду стрелять».

Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года. Тогда группа представителей Шакро Молодого потребовала от хозяйки ресторана Elements на Рочдельской улице 8 млн руб., которые та якобы задолжала за ремонт помещения. Буданцев в ходе завязавшегося конфликта застрелил двух нападавших, считает следствие. Следствие квалифицировало действия Шакро и восьми его приближенных как вымогательство, а Буданцев стал обвиняемым в двойном убийстве.