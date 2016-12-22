Эрнст рассказал о запуске в КНР телеканала «Катюша» и китайского КВН

Первый российский телеканал «Катюша» начнет вещание в КНР в 2017 году. Соглашение о запуске телеканала подписали «Первый канал» и Центральное телевидение Китая (CCTV) на Третьем форуме СМИ России и Китая, передает корреспондент РБК.

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст пояснил, что вещание будет осуществляться на русском языке с китайскими субтитрами. Он рассказал, что выбор названия телеканала не был случайным, так как «для нескольких поколений китайцев» слово «Катюша» «неразрывно связано не только с песней, но и с образом самой России», сообщает «РИА Новости».

Новый телеканал будет транслировать программы о науке, культуре, искусстве и фильмы о российской природе. «Расскажем о нашей истории, о выдающихся соотечественниках», — уточнил Эрнст.

По его словам, в сетку вещания «Катюши» планируют включить развлекательные передачи, наподобие «Ледникового периода», а также музыкальные программы, в том числе концерты российских исполнителей.

Гендиректор «Первого канала» также поделился планами о создании «китайского КВН». «Сейчас пытаемся сделать вариант китайского КВН, попробовать сделать несколько китайских команд и поработать в жанре КВН, чтобы это был оригинальный продукт», — сказал он, отметив, что российские участники «Клуба веселых и находчивых» готовы поучаствовать в переводе выпусков программы на китайский.

Кроме того, на новом телеканале запланированы трансляции детских развлекательных передач, таких как «Пора в космос!», над которой «Первый канал» работает в сотрудничестве с «Роскосмосом».

По мнению Эрнста, рекламные блоки, размещенные в эфире «Катюши», будут способствовать продвижению российских товаров на китайском рынке.

Гендиректор «Первого канала» полагает, что в перспективе вещание «Катюши» будет осуществляться не только в гостиничных сетях, но и сможет охватить всю территорию Китая. «Каково будет реальное распространение канала «Катюша», мы поймем со временем», — добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин 3 июля прибыл в Москву с официальным визитом, во время которого российской и китайской сторонами запланировано подписание порядка 40 двусторонних документов, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Помимо переговоров в составе делегаций президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся с представителями СМИ и деловых кругов.