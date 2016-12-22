Глава Минприроды рассказал о 5 млрд тонн мусора в России

В России производится около 5 млрд т мусора, более 90% этого объема приходится на отходы от добычи и обогащения сырья, заявил глава Минприроды Сергей Донской. Об этом пишет «Российская газета».

Он пояснил, что уровень утилизации и обезвреживания всех видов отходов составляет немногим более 50%. «Следует сказать, что объем использования отходов из отвалов горных пород за последний год увеличился на 10%, до 54», — сказал Донской, отметив, что вопрос с переработкой твердых коммунальных отходов стоит значительно острее.

По данным главы Минприроды, в 2014 году из 71 млн твердых коммунальных отходов (ТКО) в хозяйственный оборот было вовлечено только 7,5%, остальное отправлено на захоронение.

Он также сравнил текущие показатели по переработке бумаги и автомобильных шин с показателями 80-х годов XX века. «В 80-е годы прошлого века в Советском Союзе перерабатывалось до 60% бумаги, до 50% текстиля, свыше 30% шин. Сейчас показатели переработки бумаги и резины составляют соответственно 36 и 10%», — рассказал он.

Донской подчеркнул, что самая острая ситуация с накоплением мусора сложилась в Подмосковье, куда помимо собственных свозят отходы из столицы, а также в Крыму, где не хватает мусорных полигонов.

Глава Минприроды заявил, что в Московской области нет инфраструктуры для размещения производимых в столице отходов. «Нет готовых полигонов, которые могли бы принимать такой объем. Есть проект нового полигона в Орехово-Зуево, но он пока на бумаге», — сказал он, подчеркнув, что из-за закрытия свалки «Кучино» перераспределять потоки мусора нужно сейчас.

По мнению Донского, существует «системное решение проблемы Подмосковья», состоящее из двух частей. Во-первых, возведение заводов по термическому обезвреживанию отходов с выработкой электроэнергии. Во-вторых, транспортировка мусора из Москвы в отдаленные от населенных пунктов места.

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня жители Балашихи пожаловались на негативную экологическую обстановку, причина которой в расположенном рядом мусорном полигоне «Кучино». Президент пообещал «как можно быстрее» разобраться с ситуацией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 23 июня распорядился закрыть свалку. Четыре дня спустя, 27 июня, глава Балашихи Евгений Жирков объявил об отставке, а 29 июня появилась информация о том, что сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала полигон «Кучино», уволены.

Правительство Московской области попросило столичную мэрию выделить дополнительные средства из бюджета на рекультивацию полигона в Балашихе. По данным министра экологии Подмосковья Александра Когана, стоимость рекультивации полигона «Кучино» может составить 4 млрд руб., в то время как Московская область готова выделить из бюджета на этот проект 50 млн руб.

Представитель столичной мэрии сообщил РБК, что запрошенных дополнительных средств не выделят, так как в плату за вывоз мусора уже заложены деньги на рекультивацию.