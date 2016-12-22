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В Москве 57 гостиниц завысили цены перед Кубком конфедераций
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В Москве 57 гостиниц завысили цены перед Кубком конфедераций
Кубок конфедераций, 12:07
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В Москве 57 гостиниц завысили цены перед Кубком конфедераций

Мэрия Москвы выявила завышение цен в 57 гостиницах за месяц до начала Кубка конфедераций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на результаты мониторинга отелей, которые департамент проводит с 18 мая по 2 августа. Результаты проверок за май представил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

По данным департамента, цены за номера завышали на 20–30%. В основном эмбарго на повышение цен нарушали трех-четырехзвездочные отели, таких было выявлено 35, 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Обнаружены еще семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

Согласно постановлению правительства от 10 февраля 2016 года, цены на гостиничные номера зафиксированы во всех городах России, принимающих турниры Кубка конфедераций и ЧМ по футболу — 2018. Максимальная стоимость номера в московском отеле составляет: в экономклассах и в отелях без категории не более 3280 руб. за сутки, в отелях с одной звездой — 6570 руб., в отелях с тремя звездами — 10750 руб. Цена фиксируется за месяц до начала соревнований, на период соревнований и на месяц после их окончания.

Каждый случай завышения цен разберет межведомственная группа при участии представителей гостиницы. Оштрафуют не только тех, кто завышал цены, но и не успевших сдать номера, но завысил стоимость проживания. Первых оштрафуют по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Кубок конфедераций: готова ли Россия
Кубок конфедераций: готова ли Россия
(Видео: Телеканал РБК)

О том, что специальная ​межведомственная рабочая группа будет ослеживать цены на гостиничные услуги перед Кубком конфедераций, передавала 18 мая пресс-служба столичной мэрии. По данным пресс-службы, в группу вошли: департамент спорта и туризма Москвы, представители префектур, главное управление МВД по столице и Роспотребнадзор. В мэрии считают, что фиксированные цены нужны для того, чтобы «не отпугнуть» болельщиков, так как ранее в странах​, которые организовывали международные турниры, цены на номера в гостиницах повышали в несколько раз.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Теги: гостиницы , мэрия Москвы , Кубок конфедераций , отели Москвы , цены в гостиницах ...
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