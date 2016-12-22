В Иране открылся конкурс карикатур на Трампа

В Иране открылась выставка карикатур на президента США Дональда Трампа Trumpism, в рамках нее прошел конкурс. Первое место на ней заняла работа Хади Асади, на ней изображен агрессивный Трамп в пиджаке из долларовых купюр. Победитель получил $1500, сообщает Associated Press. Всего на выставке представлены 1614 работ карикатуристов и художников из Ирана и 74 других стран, были и четыре работы из США. По данным агентства, организаторы выставки карикатур на Трампа годом ранее провели конкурс карикатур на тему холокоста.

Организатор выставки, Масуд Шоджаей Табатабаи, заявил, что цель мероприятия — показать в формате сатирических портретов неправильное поведение президента США. Среди основных тем работ — насилие в отношении женщин, отношение со СМИ и строительство «стены».

«Окончание –ism в слове Trumpism — отсылка к расизму и нацизму. Многие считают, что его [Трампа] высказывания схожи со словами Гитлера. У него плохое отношение к СМИ, беженцам», — приводит слова Табатабаи AP.

Сайт англоязычной ежедневной газеты Tehran Times сообщает, что распространенными темами в работах также стали расизм и исламофобия.

Выставка открылась в понедельник, 3 июля, и продлится одну неделю.

Трамп неоднократно заявлял, в том числе 7 июня после прошедших в Тегеране терактов, что считает Иран государством-спонсором терроризма. Вице-президент США Майк Пенс назвал Иран в числе основных угроз миру.