Абэ попросит Путина занять «более конструктивную» позицию по КНДР

Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен просить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять «более конструктивную» позицию в отношении КНДР в связи с ракетными пусками. Об этом Абэ сообщил журналистам, передает Reuters.

По данным агентства, Абэ намерен обсудить этот вопрос с лидерами России и Китая на полях саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 6-7 июля.

«Лидеры мира будут собираться на встрече G20. Я хотел бы настоятельно призвать международное сообщество к солидарности по северокорейскому вопросу», — добавил премьер-министр.

КНДР произвела запуск ракеты со своего восточного побережья в направлении Японского моря 4 июля. Как сообщили японские власти, снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Минобороны США, КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности, передает Reuters.

Агентство Yonhap уточнило, что запуск был совершен с полигона, расположенного в провинции Пхенан-Пукто в 09:40 по местному времени (03:40 мск). Сразу после появления сообщений о новых испытаниях Северной Кореи, при канцелярии Синдзо Абэ был создан экстренный штаб, который занимается сбором информации.