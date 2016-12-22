Захарова назвала «химическим шоу» сообщения о химоружии в Дамаске

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала сообщения о «применении отравляющего газа» в сирийской Восточной Гуте «химическим шоу». Об этом Захарова заявила на своей странице в Facebook.

«Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб», фиксирует начало «химической атаки» и её осуждает», — написала представитель. В самом документе, фотографирую которого Захарова прикрепила к своему посту, говорится о двух «химатаках» — применении отравляющего газа «режимом президента Сирии Башара Асада» в пригороде Дамаска — Восточной Гуте 1 и 2 июля.

«Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала», — отметила Мария Захарова.

Ранее представитель заявила, что против Дамаска началась «пропагандистская кампания» в виде сообщений о «применении химического оружия». В своем сообщении Захарова сослалась на видеозапись и сообщение пользователя Twittter WorldOnAlert, в котором говорится о «десятках людей, пострадавших в результате химической атаки», якобы произошедшей 2 июля. На видеозаписи были видны люди без сознания, лежащих на кушетках в одном из лазаретов.

В конце июня МИД России сообщил о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии. Захарова поясняла, что речь идет о населенных пунктах Саракаб и Арриха.

27 июня Белый дом заявил, что у Вашингтона есть информация о подготовке сирийским лидером Башаром Асадом новой химатаки в Сирии, а пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, в свою очередь, пообещал, что если химическое оружие в Сирии будет вновь применено, «он [Асад] и его военные заплатят высокую цену».