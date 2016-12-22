Замглавы Госдепа обсудил с Кисляком предстоящую встречу Путина и Трампа

Замглавы Госдепа Томас Шеннон и посол России в США Сергей Кисляк обсудили предстоящую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге «на полях» саммита G20. Об этом говорится на сайте Госдепа.

По данным ведомства, стороны продолжили обсуждение тем, затронутых в ходе переговоров главы Госдепа Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также ​«предстоящую встречу Шеннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова».

Встреча Тиллерсона и Лаврова прошла 26 июня. На встрече главы ведомств обсудили «тематику урегулирования кризиса в Сирии», включая «необходимость закрепления режима прекращения огня», а также пресечение попыток применения химоружия.

Саммит G20, «на полях» которого должна состояться встреча Путина и Трампа, пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. По сообщениям пресс-службы Белого дома и МИД России, повестка этой встречи не определена. Как сообщал телеканал CNN, во время встречи с российским лидером Дональд Трамп планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине.