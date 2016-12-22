Прокуратура прокомментировала изъятие подмосковной квартиры у военного

Главная военная прокуратура опровергла информацию об изъятии подмосковной квартиры у офицера ведомства за нарушение им закона о статусе военнослужащего, уточнив, что жилье изъяли по «антикоррупционным основаниям». Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ведомства.

Об изъятии у 35-летнего военного Сергея Башарина квартиры в Московской области из-за того, что он подрабатывал свадебным оператором по выходным, сообщал 25 июня Life. По информации издания, военная прокуратура сочла подработку военного нарушением его статуса. При этом в сообщении отмечалось, что изъятая квартира не служебная: Башарин купил ее сам вместе с семьей. Несмотря на это, Одинцовский суд, по данным «Интерфакса», удовлетворил запрос прокуратуры и забрал квартиру военного.

В прокуратуре сообщили, что «при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции установлено, что сумма приобретенного в 2013-2014 гг. старшим лейтенантом Сергеем Башариным и его супругой недвижимого и иного имущества (более 12 млн рублей) превысила их совокупный доход за 2010-2014 гг. (около 7,2 млн рублей)».

В связи с этим по заявлению военного прокурора Одинцовский городской суд Московской области «обратил» в доход России квартиру стоимостью 4,8 млн рублей и деньги в размере 215 тыс. рублей, законность которых не была подтверждена документально, отметили в ведомстве. Прокуратура сослалась на федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

«Московский областной суд это решение оставил без изменений. В настоящее время принимаются меры к исполнению судебного решения», — подчеркивает главная военная прокуратура.