СК намерен просить об аресте главы компании-владельца сгоревшего автобуса

Управление Следственного комитета по Татарстану будет просить суд об аресте гендиректора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.

«Следствие обратится завтра в суд с ходатайством о заключении под стражу руководителя данной компании. Рассмотрение пройдет в суде города Заинска (Татарстан)», — сказал он.

Глава Евразийской корпорации автовокзалов была задержана 2 июля по делу о ДТП в Заинском районе Татарстана, в результате которого погибли 14 человек, в том числе четверо детей.

В ночь на 2 июля грузовик «КамАЗ», который тащил на сцепке автомобиль MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, после чего тот опрокинулся и загорелся. По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.

В связи со случившимся правоохранительные органы начали расследовать уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).