Во Франции предъявили обвинение планировавшему покушение на Макрона

Прокуратура Франции предъявила обвинения 23-летнему мужчине, представившемуся как «националист», который планировал организовать покушение на президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает радио RMC.

По данным радио, мужчина планировал напасть на президента во время парада 14 июля, в день взятия Бастилии. Акция также приурочена к годовщине теракта в Ницце в 2016 году. Тогда погибли 84 человека, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Мужчину задержали 28 июня, после того как он в переписке на одном из игровых сайтов сказал, что планирует приобрести автомат Калашникова и напасть на президента. Также мужчина заявлял, что хочет атаковать «мусульман, евреев, чернокожих и гомосексуалистов».

Во время ареста он угрожал сотрудникам правоохранительных органов кухонным ножом. Кроме того, в его автомобиле полицейские обнаружили еще три кухонных ножа.

В 2016 года мужчина был осужден на три года за подстрекательство к расовой ненависти и терроризму, но вышел из тюрьмы досрочно, спустя 18 месяцев.