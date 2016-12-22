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За шесть месяцев транзит российского газа через Украину вырос на 21%
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За шесть месяцев транзит российского газа через Украину вырос на 21%
Экономика, 01:42
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За шесть месяцев транзит российского газа через Украину вырос на 21%

За первое полугодие 2017 года транзит газа через Украину вырос на 21% и составил 45,7 млрд кубометров. Об этом в Facebook сообщила компания «Магистральные газопроводы Украины». Транзитом через Украину газ поставляется из России в Еевросоюз.

«При сохранении таких режимов к концу года можем ожидать 90 млрд кубометров протранспортированного голубого топлива для европейских потребителей», — говорится в сообщении. Добыча газа на Украине показала рост в 3%, достигнув 10,3 млрд кубометров. Потребление выросло на 2% до 17,7 млрд кубометров. Импорт газа на Украину составил 7 млрд кубометров и, по данным компании, «более чем в два раза» превысил показатели прошлого года. Уровень закачки газа в первом полугодии — 3,7 млрд кубометров.

В 2016 году объем транзита российского газа в Европу через территории Украины вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров. В 2015 году этот показатель был на уровне 67,1 млрд кубометров. В первом квартале 2017 года объем транзита газа через Украину вырос на 20%, было прокачано 23,2 млрд кубометров.

Заключенный с Украиной контракт на транзит газа длится до 2019 года, однако Россия может сохранить поставки через Украину и в 2020 году, говорил глава «Газпрома» Алексей Миллер. При этом, начиная с 2020 года объем транзита российского газа может снизиться до 15 млрд куб. м в год.

Теги: Украина , транзит газа
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