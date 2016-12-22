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СМИ опубликовали видео неудачного запуска китайской ракеты Long March-5
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СМИ опубликовали видео неудачного запуска китайской ракеты Long March-5
Технологии и медиа, 00:44
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СМИ опубликовали видео неудачного запуска китайской ракеты Long March-5

В Сети появилось видео неудачного запуска китайской тяжелой ракеты-носителя Long March-5 со спутником Shijian-18. Запись опубликовал китайский телеканал CGTN. 

Старт ракеты транслировался в прямом эфире и прошел без отклонений. В то же время позднее, государственное новостное агентство Китая «Синьхуа» сообщило, что спутник не был выведен на орбиту.

Запуск ракеты Long March-5
Видео: CGTN

По данным агентства, вскоре после запуска была замечена некая «аномалия» и ракета отклонилась от заданного курса. Расследованием причин происшествия занимаются эксперты. 

Как отмечает CGTN, этот запуск стал вторым для Long March-5. Предыдущий, произведенный осенью 2016 года, прошел успешно.

Ракета Long March-5 была разработана специально для доставки на орбиту массивных грузов и дальних космических исследований. В частности, отмечает Associated Press, Пекин планирует использовать ракеты этого типа для доставки зонда на Луну. В перспективе Long March-5 также может быть использован для марсианской миссии Китая.

По данным издания NASA Space Fligh, ракеты типа Long March-5 начали разрабатываться в 2004 году. Они способны выводить груз весом до 24 тонн на низкую околоземную орбиту. Масса самой ракеты вместе с грузом составляет порядка 869 тонн, а высота — около 57 м.

Теги: Китай , запуск , Космос
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