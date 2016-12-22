Эрдоган провел встречу с Шойгу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу в Стамбуле. Об этом говорится на официальном сайте Эрдогана.

Подробности состоявшейся встречи пока не приводятся.

Ранее о предстоящей встрече сообщала пресс-служба турецкого лидера. Встреча должна была пройти в резиденции Тарабья в 15:00.

О возможной встрече президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой на полях саммита G20, который пройдет 7 и 8 июля в немецком Гамбурге, сообщил «РИА Новости» 30 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В тот же день Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и будущие контакты.