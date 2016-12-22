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Премьер-министр Татарстана рассказал о подробностях ДТП
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Премьер-министр Татарстана рассказал о подробностях ДТП
Общество, 15:08
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Премьер-министр Татарстана рассказал о подробностях ДТП

В пассажирском автобусе, который попал в ДТП в Республике Татарстан, находилось 29 человек, среди которых 28 пассажиров и один водитель. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин, передает пресс-служба татарского правительства. Ранее сообщалось о 28 находившихся в автобусе людях.

Помощник главы регионального СУ СКР Эльвира Газизова заявила «РИА Новости», что погибшим в результате автомобильной аварии детям было, предположительно, один год и 14 лет.

Жертвами ДТП стали 14 человек. По данным пресс-службы правительства республики, пятерых пострадавших после обследования и оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Еще десять остаются в больницах. Из них пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, еще пятеро — в тяжелом состоянии.

Первоначальную медпомощь оказали в больнице в Набережных Челнах и в медсанчасти «Татнефть» в Альметьевске. После первичного обследования троих пациентов переправили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Казани.

Правительство Татарстана окажет материальную помощь близким погибших на сумму 1 млн. руб., уточнил премьер республики. Также помощь окажут пострадавшим в зависимости от степени тяжести их состояния. При легкой степени тяжести им выплатят по 100 тыс. руб., средней — по 200 тыс. руб. и тяжелой — по 300 тыс. руб.

ДТП в районе города Заинска в Татарстане произошло около 00:40 мск. В результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с грузовиком КамАЗ, который тащил на сцепке другой грузовик, автобус перевернулся и загорелся. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять дело об автомобильной аварии под контроль центрального аппарата ведомства.

Позже по ст. 91 УПК РФ задержали гендиректора АО «Евразийская корпорация автовокзалов», а в компании провели обыски. Официально ее имя не называют. По информации «Интерфакса», гендиректором компании работает Оксана Никитина.

Теги: Татарстан , жертвы ДТП , дтп в Татарстане , Алексей Песошин
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