СМИ сообщили о разведывательном самолете США возле базы России в Тартусе

Военный самолет США совершил разведывательный полет возле военно-морской базы России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих полеты ВВС.

По данным порталов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным HAMAL27, вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит и продолжительное время курсировал возле побережья Сирии. Он приближался на расстояние около 40 км к российской военной базе в Тартусе.