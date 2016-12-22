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СМИ сообщили о разведывательном самолете США возле базы России в Тартусе
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СМИ сообщили о разведывательном самолете США возле базы России в Тартусе
Политика, 01 июл, 23:58
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СМИ сообщили о разведывательном самолете США возле базы России в Тартусе

Военный самолет США совершил разведывательный полет возле военно-морской базы России в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих полеты ВВС.

По данным порталов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным HAMAL27, вылетел с авиабазы Суда-бей на острове Крит и продолжительное время курсировал возле побережья Сирии. Он приближался на расстояние около 40 км к российской военной базе в Тартусе.

Ранее патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и длительное время вел разведку рядом с Тартусом, находясь в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря возле Сирии. 29 июня как минимум четыре самолета США и один самолет Норвегии проводили разведку возле базы в Тартусе.

 
Теги: Россия , США , Сирия , военные самолеты , Тартус
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