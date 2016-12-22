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В ночном клубе в штате Арканзас произошла стрельба
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В ночном клубе в штате Арканзас произошла стрельба
Общество, 16:45
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В ночном клубе в штате Арканзас произошла стрельба

Произошла стрельба в ночь на субботу в клубе Power Ultra Lounge в Литл-Роке (штат Арканзас). Об этом сообщает полицейское управление города в Twtter.

В результате стрельбы пострадали 17 человек, их жизни ничто не угрожает.

По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом. Шеф полиции города Кентон Бакнер сообщил журналистам, что причиной произошедшего стала ссора между посетителями клуба, где проходил музыкальный концерт, передает Associated Press.

Ранее при стрельбе в больнице в Нью-Йорке погиб один человек, шестеро ранены. Убитый в инциденте человек был доктором и работал в больнице. Как сообщил журналистам мэр города Билл Де Блазио, стрелок покончил жизнь самоубийством.

Теги: стрельба , ночной клуб
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