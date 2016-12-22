Экс-президент Приднестровья сообщил об обысках в его квартире и доме

Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук сообщил о «незаконных» обысках в его квартире, доме в селе Строенцы (Рыбницкий район непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) и квартирах его семьи. Об этом Шевчук сообщил на своей странице в Facebook.
«Незаконные обыски на основании незаконно возбужденных уголовных дел дома в моей квартире, в доме в с. Строенцы, у родителей в квартире, жилье тещи не забыли», — сказано в сообщении.
В конце июня экс-президента Евгения Шевчука, который накануне сбежал в Молдавию, обвинили в присвоении народных средств, в отношении него завели пять уголовных дел. По данным парламента Молдавской Республики, против Шевчука были возбуждены дела за превышение служебных полномочий, контрабанду товаров через государственную границу, взяточничество и присвоение народных средств.
Прокуратура непризнанной республики видит связь незаконной деятельности Евгения Шевчука и временной заморозки пенсий и зарплат бюджетным работникам в 2015 году.