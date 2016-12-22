Собянин подтвердил гибель одного человека при ударе молнии в Москве
Общество, 11:10
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Собянин подтвердил гибель одного человека при ударе молнии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара молнии во время шторма в столице 30 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Еще четверо пострадавших находятся в больницах, написал он. Собянин отметил, что всем пострадавшим в настоящий момент оказывается необходимая помощь.
По его словам, «ураганный ветер повалил 1,2 тыс. деревьев». Он также обещал, что все последствия стихии будут устранены к 3 июля.