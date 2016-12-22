Alphabet заявила о снижении прибыли на $2,74 млрд из-за штрафа в ЕС

Материнская компания Google Alphabet Inc заявила, что штраф Еврокомиссии сократит прибыль во втором квартале примерно на $2,74 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания планирует отразить штраф в отчетности о прибыли как отдельные операционные расходы, так как он не облагается налогом. Таким образом, штраф снизит чистый доход и доходы на акцию Alphabet на всю сумму.
По данным аналитиков, которые приводит агентство, Alphabet во втором квартале сообщит о прибыли в размере $5,78 млрд. Аналитики не стали считать решение угрозой позициям акций компании-владельца Google.
27 июня Европейская комиссия оштрафовала Alphabet на рекордную сумму в €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. Претензии регулятора заключаются в том, что поисковая система Google первыми по запросу выводила данные сервиса Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов собственного сервиса, рейтинги конкурирующих проектов не выдавались на первой странице поиска, заявили в Еврокомиссии.
У Google есть 90 дней на изменение политики, чтобы выполнить требования регулятора ЕС.
«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — пояснила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.