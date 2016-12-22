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В московских аэропортах задержали почти 450 рейсов
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В московских аэропортах задержали почти 450 рейсов
Общество, 09:34
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В московских аэропортах задержали почти 450 рейсов

В московских аэропортах 1 июля в общей сложности задержаны около 450 рейсов. Это следует из онлайн-табло на сайтах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По данным табло рейсов на сайте Шереметьево, на 9:15 мск задержаны 248 рейсов на прилет и вылет, а еще 72 рейса отменены. В Домодедово к этому времени задержали 198 рейсов, еще семь — отменили, сообщается на сайте аэропорта.

Согласно информации онлайн-табло Внуково, в аэропорту задерживаются 2 рейса.

Накануне, 30 июня, в аэропортах Москвы в связи с погодными условиями к 21:00 мск были задержаны свыше 130 рейсов. Росавиция отмечала, что 60 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Согласно данным портала «Яндекс.Расписание», к 23:40 30 июня в аэропортах столицы были задержаны около 240 рейсов.

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Теги: Москва , Шереметьево , Внуково , Домодедово , Аэропорты
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