В Манчестере вынесут приговор воевавшему в Донбассе британцу

Британцу Бенджамину Стимсону, воевавшему в Донбассе на стороне ополченцев, грозит тюремное заключение. Его обвиняют в совершении преступления террористической направленности. Об этом сообщает The Times.

Стимсон провел четыре месяца в Донбассе в 2015 году. Он, придерживаясь социалистических взглядов, отправился на восток Украины, «чтобы начать новую жизнь», пишет The Times. Он также надеялся получить российское гражданство.

Находясь на Украине в октябре того же года он дал интервью Би-би-си, в котором заявил, что Россия стала жертвой западной империалистической агрессии. «Я приехал сюда как человек рабочего класса без работы», — цитирует Стимсона газета. Стимсон рассказал, что не участвовал в боевых действиях, но готов убивать, «если его жизнь будет в опасности». «Я считаю это частью войны. Мы в форме. Я вижу себя как защитника мирных жителей».

Изначально он прилетел в Москву, а на Украину попал через Ростов. Когда Стимсон вернулся в Манчестер, его арестовали.

Стимсону вынесут приговор 14 июля. В тексте обвинения говорится, что Стимсон отправился в Донбасс для содействия третьим лицам в совершении террористических актов, «став членом ополчения, противостоящего украинскому правительству».​

Это первый процесс над гражданином Великобритании, побывавшем в Донбассе во время конфликта.