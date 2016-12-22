В США упал на шоссе легкомоторный самолет

В Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пострадали два человека. Самолет упал посреди трассы неподалеку от Лос-Анджелеса, сообщает телеканал ABC.

Катастрофа произошла близ аэропорта Джона Уэйна, откуда вылетел двухмоторный самолет Cessna 310, на борту которого находились мужчина и женщина. Во время полета пилот обнаружил неисправность и попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу, однако это ему не удалось. Телеканал опубликовал фото с места падения в Twitter.

В момент падения самолета на трассе шло оживленное движение. Cessna 310 задела своим крылом один из автомобилей, после чего водитель транспортного средства потерял управление. Еще четыре автомобиля получили повреждения от обломков, оказавшихся на дороге. Репортер ABC опубликовал фотографию одного из пострадавших автомобилей.

Несмотря на полученные повреждения, водители и пассажиры автомобилей не пострадали.

В марте в небе над канадским Монреалем столкнулись два легкомоторных самолета. Их обломки упали на стоянку торгового центра. В результате погиб один пилот, еще один пилот и двое человек на замле пострадали.