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В России повысился минимальный размер оплаты труда
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В России повысился минимальный размер оплаты труда
Финансы, 04:27
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В России повысился минимальный размер оплаты труда

С 1 июля в силу вступили изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда», согласно которым уровень МРОТ для россиян повышается на 300 руб. и составляет в целом 7800 руб., передает ТАСС.

​По словам замминистра труда и соцзащиты России Любови Ельцовой, для того, чтобы повысить выплаты бюджетникам на 4%, то есть на 300 руб., из бюджетов всех уровней будет выделено 5,2 млрд руб. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что повышение размера оплаты труда затронет 0,93 млн чел., большинство из которых — чиновники и сотрудники муниципальных учреждений.

Общий знаменатель: МРОТ сравняют с прожиточным минимумом
Политика

План правительства подразумевает сравнять уровень МРОТ с размером прожиточного минимума работающего человека в течение ближайших двух лет. Глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин, в свою очередь, заявляет, что уравнивание этих двух видов выплат произойдет не раньше, чем через 3-5 лет.

Теги: Россия , увеличение МРОТ
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