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Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд
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Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд
Политика, 21:24
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Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд

Президент США Дональд Трамп объявил о начале поставок американской компанией Cheniere сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею в рамках сделки на $25 млрд долларов, сообщает агентство Yonhap.

«В этом месяце Cheniere отправит первую партию американского сжиженного природного газа (в Южную Корею — РБК) в рамках сделки на общую сумму $25 млрд. Это прекрасно», — заявил Трамп во время совместной пресс-конфенеции после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне. (Цитата по Korea Herald).

Кроме того, Трамп выразил надежду, что ему удастся договориться о выгодных условиях продажи американских автомобилей в Южной Корею и убедить Сеул прекратить устанавливать демпинговые цены на южнокорейскую сталь.

Мун Чжэ Ин находится в Вашингтоне с официальным визитом. В поездке его сопровождает супруга и делегация из представителей 52 южнокорейских компаний. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что намерен пересмотреть торговые отношения между двумя странами, чтобы они стали более выгодными для американских рабочих.

В состав делегации входят, в том числе, представители Samsung Electronics Co., LG Electronics Inc., SK Group и Doosan Group.

Корейская торгово-промышленная палата, которая выступила организатором визита делегации, 29 июня объявила, что южнокорейские компании намерены инвестировать в США $12,8 млрд.

Эти средства предназначены на строительство новых производственных объектов и исследовательских центров, а также на развитие совместных предприятий. В дополнение к предлагаемым инвестициям южнокорейские компании также потратят дополнительные $22,4 млрд. на приобретение самолетов и других американских товаров.

Теги: США , Южная Корея , СПГ , Дональд Трамп , торговое соглашение , Мун Чже Ин
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