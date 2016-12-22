Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи

Жители Крыма из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь остались без сотовой связи, сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики, передает «Крыминформ».



«Ограничен доступ к сети интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-Телеком» (торговая марка WIN-Mobile) и ООО «КТК Телеком» (торговая марка «Волна мобайл»), снижена скорость доступа к сети интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», — сообщили в министерстве.



Там также отметили, что специалисты планируют полностью восстановить связь до 18:00 по местному времени. По информации издания, обрыв оптоволоконной линии связи мог произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида».



Общее число абонентов, оставшихся без связи от аварии, не сообщается. Всего на территории Крыма работают пять операторов мобильной связи: МТС, Win mobile (К-Телеком), «Волна мобайл», «Крымтелеком» и «Севмобайл».



Директор «К-Телеком» Владимир Зайцев сообщил РБК, что работы по устранению последствий аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь идут с 10:30 по местному времени. «Произошел обрыв волоконно-оптического магистрального кабеля при проведении строительных работ. Мы ожидаем, что в течение двух часов [всё будет восстановлено]», — сказал он. По его словам, в результате аварии «пострадал только мобильный интернет». «Голосовая связь работает в полном объеме», — добавил он.



Генеральный директор «КТК Телеком» Дмитрий Клименко беседе с РБК сообщил: «Все сервисы компании восстановлены».

«Компания работает без ограничений для абонентов через резервный канал. Абоненты КТК не пострадали. Пострадали только «роумеры», которые зарегистрированы в нашей сети, — были небольшие сложности по междугородним звонкам. Внутри Крыма по звонкам и интернету ограничений не было», — пояснил он.