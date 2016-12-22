Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 58,94 EUR Нал. 67,92 67,26 USD Бирж. 59,19 -0,24 EUR Бирж. 67,53 -0,42 USD ЦБ. 59,39 +0,30 EUR ЦБ. 67,81 +0,31 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1879,19 -0,10% РТС 1000,16 -0,03% Brent 47,86 +1,23% DJIA 21287,03 -0,78% Nasdaq 6144,35 -1,44% FTSE 7361,37 +0,15%
Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков
Лента новостей
Подавший в отставку после жалобы Путину главврач передумал увольняться 15:19, Политика У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» 15:16, Финансы Защита обжаловала приговор осужденного на 10 лет неонациста Тесака 15:12, Общество СБУ изъяла «использованные спецслужбами России» серверы с вредоносным ПО 15:07, Политика Путин продлил ответные санкции против стран Запада 14:59, Политика Авария в Крыму привела к массовому сбою в работе сотовой связи 14:47, Общество О фильме Оливера Стоуна про Путина слышали 63% россиян 14:47, Общество Кургинян через суд потребовал удалить пост Потупчик с сайта «Эха Москвы» 14:41, Общество В совет директоров «Т Плюс» вошли арестованные Ольховик и Вайнзихер 14:29, Бизнес «Спартак» объявил об уходе легионера 14:28, Спорт Порошенко присвоил звание генерал-майора убитому в Киеве спецназовцу 14:24, Общество Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков 14:22, Политика Москвичи опубликовали видео сильного дождя в Москве 14:19, Общество Жираф в отпуске: 5 историй об особом отношении к бизнесу 14:12, РБК и Промсвязьбанк Дом Ивана Шувалова в центре Москвы продадут с аукциона 14:11, Недвижимость В полиции рассказали о вызове в отделения участников акции 12 июня 14:02, Общество Что изменится в российском законодательстве в июле 14:00, Общество Главу подмосковного поселения Быково уволили по требованию прокуратуры 13:56, Политика Мэрия посоветовала москвичам укрыться за закрытыми дверями и окнами 13:54, Общество В ЕР предложили объединить диссертационные советы ДНР и ЛНР с российскими 13:38, Политика Киссинджер не предложил Кремлю посредничество на встрече Путина и Трампа 13:32, Политика Кремль призвал быть осторожными «в связи с разными дождями» 13:24, Общество Суд обязал московскую предпринимательницу выплатить Депардье 5 млн руб. 13:20, Общество Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ 13:17, Финансы На Украине заявили о задержании двух российских пограничников 13:06, Политика «Инвитро» заявила о приостановке приема анализов из-за кибератаки 13:01, Общество
Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков
Политика, 14:22
0
Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона, который легализует гей-браки и позволяет гомосексуальным парам усыновлять детей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В качестве обоснования своей позиции Меркель сослалась на Конституцию Германии, где браком признается союз мужчины и женщины. Руководство правящей консервативной коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), как уточняет Deutsche Welle, официально выступает против легализации гей-браков.

За новый закон проголосовали 393 депутата бундестага, в том числе 70 членов из правящей коалиции. 226 парламентариев проголосовали против, включая Ангелу Меркель. Канцлер, как ранее сообщало Deutsche Welle, призвала членов ХДС/ХСС голосовать «по совести», а не согласно партийной дисциплине. По итогам голосования закон был принят немецким парламентом.

С 2001 года в Германии отношения между гомосексуальными парами регистрировались как «однополое партнерство». Однако подобные пары были лишены части прав, которые имеют гетеросексуальные семьи, в частности, они не могли сообща усыновлять детей и пользоваться льготами в налогообложении.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ), конкурент Ангелы Меркель на выборах канцлера Германии Мартин Шульц назвал принятие закона знаком «единства, справедливости и свободы» для всех немцев.

В июне бундестаг реабилитировал всех осужденных за гомосексуализм после 1945 года и обязал правительство выплатить компенсации в €3 тыс. плюс €1,5 тыс. за каждый начавшийся год заключения. Уголовное преследование гомосексуалов в ФРГ оставалось в силе вплоть до 1994 года.

Теги: Ангела Меркель , бундестаг , гей-браки
Главное
У Сбербанка появился еще один претендент на украинскую «дочку» Финансы
Материалы по теме
В Германии реабилитировали осужденных после войны за гомосексуализм Общество
Парламент Германии легализовал однополые браки Политика
Верховный суд США разрешил однополые браки во всех 50 штатах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку