Меркель проголосовала против закона о легализации гей-браков

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона, который легализует гей-браки и позволяет гомосексуальным парам усыновлять детей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В качестве обоснования своей позиции Меркель сослалась на Конституцию Германии, где браком признается союз мужчины и женщины. Руководство правящей консервативной коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), как уточняет Deutsche Welle, официально выступает против легализации гей-браков.

За новый закон проголосовали 393 депутата бундестага, в том числе 70 членов из правящей коалиции. 226 парламентариев проголосовали против, включая Ангелу Меркель. Канцлер, как ранее сообщало Deutsche Welle, призвала членов ХДС/ХСС голосовать «по совести», а не согласно партийной дисциплине. По итогам голосования закон был принят немецким парламентом.

С 2001 года в Германии отношения между гомосексуальными парами регистрировались как «однополое партнерство». Однако подобные пары были лишены части прав, которые имеют гетеросексуальные семьи, в частности, они не могли сообща усыновлять детей и пользоваться льготами в налогообложении.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ), конкурент Ангелы Меркель на выборах канцлера Германии Мартин Шульц назвал принятие закона знаком «единства, справедливости и свободы» для всех немцев.

В июне бундестаг реабилитировал всех осужденных за гомосексуализм после 1945 года и обязал правительство выплатить компенсации в €3 тыс. плюс €1,5 тыс. за каждый начавшийся год заключения. Уголовное преследование гомосексуалов в ФРГ оставалось в силе вплоть до 1994 года.