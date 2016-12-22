Больше половины россиян отказались смотреть трансляции Кубка конфедераций

Более половины россиян отказались смотреть телетрансляции матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом свидетельствуют данные опроса «Кубок конфедераций по футболу: в ожидании финала», опубликованного на сайте ВЦИОМ.

На вопрос, смотрите ли вы телетрансляции матчей Кубка Конфедераций, 55% респондентов ответили отрицательно. По данным на 27–28 июня, только 32% опрошенных регулярно наблюдают за соревнованиями. Из них 9% смотрят все матчи, 23% — следят за играми с участием российской сборной. При этом 4% затруднились ответить, смотрят ли они телетрансляции.

Финальный матч Кубка конфедераций собираются посмотреть 35% респондентов, около 90% из них постоянные футбольные болельщики. Россияне, следившие за трансляциями матчей, в большинстве прогнозировали победу сборной Португалии — 24%, которая позднее проиграла чилийцам и теперь будет бороться за третье место с командой Мексики. На втором месте — сборная Германии, ей прочили победу 19% опрошенных.

Большинство россиян — 69% — болели за национальную сборную, 23% — за Португалию, 16% — за Германию. Респонденты, наблюдавшие за игрой сборной России, — 12% считают, что лучше всех на турнире играл голкипер Игорь Акинфеев.

При этом 42% респондентов заявили, что для них важно, чтобы в России проводились масштабные спортивные мероприятия, по их мнению, это повышает статус страны в мире. Еще 39% считают, что крупные спортивные события, подобные Кубку конфедераций, — это повод для строительства новых спортивных объектов и улучшения инфраструктуры городов, принимающих соревнования.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что на матчи Кубка конфедераций было продано более 550 тыс. билетов. По данным на 24 июня, стадионы в четырех городах, принимающих соревнования, посетили более 287 тыс. человек. Вице-премьер сообщил, что на матчи Кубка конфедераций было выдано 254 тыс. паспортов болельщиков, из них около 26 тыс. иностранцам. По словам Мутко, «в целом соотношение российских и иностранных болельщиков примерно 90 на 10».

Кубок конфедераций открылся матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также соревнования проходили в Москве, Казани и Сочи. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. За первое место поборются сборные Германии и Чили. В этот же день в Москве пройдет матч за третье место между командами Мексики и Португалии.