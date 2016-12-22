Россия и КНР договорились совместно развивать остров Большой Уссурийский

Минвостокразвития России и Государственный комитет КНР по развитию и реформе договорились подписать соглашение о совместном развитии острова Уссурийский. Об этом заявил глава ведомства Александр Галушка, говорится в сообщении Минвостокразвития.

Соглашение было принято на встрече вице-премьера — полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Ван Яна 29 июня в Пекине. «Мы вместе должны разработать план развития острова, вместе решить вопросы о создании необходимой инфраструктуры, включая защитную инфраструктуру, вместе развивать туризм на острове» — заявил Галушка.

Премьер Госсовета КНР Ван Ян заявил, что китайская сторона будет оказывать содействие в ускорении строительства инфраструктуры на острове, в том числе защитных гидротехнических сооружений. Кроме того, КНР будет способствовать развитию на острове туризма и трансграничного экономического сотрудничества. Ван Ян добавил, что эти меры позволят превратить остров в «пилотную зону двустороннего сотрудничества».

В сообщении ведомства отмечается, что Минвостокразвития уже разработало концепцию развития российской части острова Большой Уссурийский, в рамках которого на нем создадут «территорию опережающего развития с туристско-рекреационной направленностью». Для того чтобы проект был реализован, на острове должна быть создана надежная система защитных сооружений. Ведомство оценило первый этап проектных работ по строительству такой гидротехнической защиты в 100–300 млн руб., а общую стоимость строительства — в 17,6 млрд руб.

Президент России в 2004 году заключил с КНР соглашение, а в 2005 году ратифицировал передачу западной части острова Большой Уссурийский, а также островов Тарабаров и Большой. В 2008 году эти территории общей площадью 147 кв. км были переданы Китаю.